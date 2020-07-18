 الرئيس السيسي يتقدم جنازة جيهان السادات -بث مباشر - بوابة الشروق
الجمعة 9 يوليه 2021 5:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي يتقدم جنازة جيهان السادات -بث مباشر


نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 4:57 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 5:00 م

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، جنازة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ووصلت عربة الإسعاف التي تقل جثمان السيدة جيهان السادات إلى ميدان المنصة بمدينة نصر تمهيدا للجنازة.

وتوفيت السيدة جيهان السادات التي توفيت، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض في المركز الطبي العالمي.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم، إن "السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك