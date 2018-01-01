 مطروح: إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مطروح: إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
أحمد سباق
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 1:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 1:59 ص

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن 11 شخصا بينهم طفلين وسيدة أصيبوا بإصابات مختلفة، في حادث تصادم بين سيارتين، أمام قرية بدر على الطريق الدولي بالساحل الشمالي.

وأوضح البلتاجي نقل جميع المصابين لمستشفى العلمين المركزي، حيث جاءت إصابتهم ما بين كسور وجروح قطعي وردود وسحجات وكدمات، وأنهم مقيمين في محافظات البحيرة، والشرقية، والغربية، والدقهلية.

وجرى تقديم الإسعافات والعلاج للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة، حيث انتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث، وقرر عمل تحريات حول ملابسات الحادث، بمعرفة البحث الجنائي.

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