الاتحاد الأوروبي يقترح إنهاء عصر محركات الاحتراق الداخلي

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح للانتقال إلى السيارات النظيفة وتعزيز التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في خطوة غير مسبوقة لجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر ارتباطا بالأهداف الطموحة بشأن التغير المناخي.

وبحسب وثيقة أوروبية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعتزم خفض كمية العوادم المسموح بها للسيارات الجديدة بنسبة 65% بحلول 2030% وبنسبة 100% بحلول 2035 مقارنة بمستوياتها خلال العام الحالي.

وسيتم وضع قواعد جديدة تلزم الحكومات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي لتعزيز البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية لتكون مكملة للمعايير البيئية الأشد صرامة المستهدفة.

وسيكون إصلاح قواعد العوادم الغازية لوسائل النقل جزءًا من مجموعة من التدابير الرامية لوضع أهداف مناخية أشد صرامة للاتحاد الأوروبي بحلول 2030، تتمثل في خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ على الأقل من مستويات عام 1990. وأظهرت الوثيقة أن حزمة الإجراءات التي سيتم الكشف عنها في 14 يوليو الحالي، ستشمل أيضًا اقتراحًا لزيادة حصة الطاقة التي يحصل عليها الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة المتجددة إلى 40٪ وليس 32% بحلول نهاية هذا العقد.



