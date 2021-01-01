أفشة ينهي الجدل حول وجود أزمة مع محمد شريف

دعم محمد مجدي أفشة، لاعب وسط النادي الأهلي، محمد شريف، مهاجم القلعة الحمراء، برسالة مؤثرة ليرد بقوة على الأنباء التي أشارت لوجود خلاف بين الثنائي في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري.

وكتب أفشه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «آنستجرام»:" الحمد لله على الفوز، توقيت مهم للغاية ووقت صعب، إن شاء الله الأهلى قد الرهان ومحمد شريف لاعب رائع ومستقبل هجوم مصر، بإذن الله يكون هداف الدوري وهداف مصر، رهان كبير عليه وعلى كل المهاجمين بالفريق نعدى بيهم إن شاء الله التحدى الكبير، مبروك".

وكانت بعض التقارير قد أشارت لشعور مجدي أفشة بالضيق من محمد شريف بعد رفض الأخير تمرير الكرة له مفضلًا تسجيل هدف بداعي أن وضيعة أفشة كانت أفضل من شريف على المرمى، لكن أفشة فضل الخروج والإشادة بزميله وإخماد أي فتنة في هذا الشأن.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز هام على المقاولون العرب بهدفين دون رد أحرزهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة ضد مصر المقاصة، الأحد المقبل، على ستاد السويس الجديد، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 قبل أن يغلق الصفحة المحلية والتركيز على نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز في 17 يوليو الجاري بالمغرب.