مالطا تحظر المسافرين غير الملقحين عقب زيادة في عدد حالات كورونا

أعلن وزير الصحة في مالطا كريس فيرن اليوم الجمعة أن بلاده ستطلب من جميع المسافرين تقديم دليل على تلقيهم التطعيم ضد كوفيد- 19 اعتبارا من الأسبوع المقبل، في إجراء جاء عقب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وقال فيرن إن إثبات التطعيم سيكون إلزاميا اعتبارا من 14 يوليو.

وستطلب السلطات أن يقدم الأطفال المصحوبين بذويهم اختبارا سلبيا لـ "بي سي آر" (تفاعل البوليميراز المتسلسل) بينما لن يتم السماح للأطفال غير المصحوبين بذويهم بالسفر.

وتعترف مالطا حاليا بجواز سفر كورونا الصادر من الاتحاد الأوروبي وكذلك الذي يحمل خطاب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وشهادات اللقاح الصادرة من مالطا، باعتبارها تصاريح دخول سارية.

وتعد مالطا أول دولة في أوروبا تجعل التطعيم شرطا أساسيا لجميع المسافرين القادمين. وتطلب مالطا حاليا من المسافرين من بريطانيا فقط إظهار دليل على تلقي التطعيم، فيما يمكن للزوار من الدول الأوروبية الأخرى الدخول باختبار "بي سي آر" سلبي.

وتم الإعلان عن متطلبات الدخول الأشد صرامة بعد ساعات من تسجيل مالطا 96 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تتضاعف فيه الحالات الجديدة على مدار 24 ساعة.