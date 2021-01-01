تقدم المطرب محمد ثروت، بالتعازي لأسرة السيدة جيهان السادات، قائلًا إن مكانتها كبيرة في قلوب المصريين منذ زمن طويل.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، إن الراحلة كانت لها دور كبير في إسعاف مصابي حرب عام 1973، إضافة إلى دعمها للمرأة، معقبًا: «كانت شخصة راقية وحازمة ومثال للمرأة المصرية الطموحة الدؤوبة».



وأضاف أن جيهان السادات حاصلة على العديد من الشهادات العلمية وأكثر من 15 دكتوراة فخرية وغيرها من جامعات مصرية وعربية وأجنبية، مشيرًا إلى أنها كانت تدرس للطلاب بالجامعة.



وأشار إلى دعمها له في بداية حياته بعد أن تعرفت عليه في أحد الأفراح التي غنى بها وقت أن كان طالبًا بكلية الهندسة، ذاكرًا أن الراحلة كانت تطلبه للغناء في حفلات الجمعيات الخيرية.



وتوفيت السيدة جيهان السادات اليوم عن عمر يناهز 87 عاما، بعد صراع مع المرض، والسيدة جيهان السادات اسمها الحقيقي جيهان صفوت رؤوف، وهي ولدت لوالد مصري الجنسية وأم بريطانية الجنسية، حيث ولدت عام 1933 بمحافظة القاهرة، وحصلت على بكالوريوس في الأدب عام 1977، والدكتوراه في الأدب المقارن عام 1986، وتزوجت من الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 1949، ورزقت منه بثلاث بنات، هنّ «لبنى» و«نهى» و«جيهان» وولد واحد هو «جمال».



والسيدة جيهان السادات، كانت أول سيدة أولى في تاريخ الجمهورية المصرية التي تخرج إلى دائرة العمل العام، وكان لها مبادرات اجتماعية ومشاريع إنمائية، ولديها عدد من المؤلفات، حصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية.



