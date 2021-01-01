قرعة تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 عاما تسفر عن مجموعات مثيرة

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أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا 2022 لكرة القدم لمنتخبات تحت 23 عاما، التي سحبت اليوم الجمعة في طشقند عاصمة أوزبكستان، عن مجموعات قوية ومثيرة.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الرابعة في مواجهة الكويت مستضيفة المجموعة وبنجلادش، إلى جانب أوزبكستان مستضيفة النهائيات والتي لن يتم احتساب نتائجها في المجموعة.

في المقابل، ضمت المجموعة الأولى منتخبات سوريا وقطر واليمن وسريلانكا، وجاء في المجموعة الثانية منتخبات إيران وطاجيكستان ولبنان ونيبال، وفي المجموعة الثالثة منتخبات العراق والبحرين وأفغانستان والمالديف.

وضمت المجموعة الخامسة منتخبات الإمارات وعمان والهند وقرغيزستان، وضمت المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات هي الأردن وفلسطين وتركمانستان.

ويشارك في التصفيات 42 منتخبا يتنافسون خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، من أجل الحصول على 15 مقعدا في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.

وتم توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخبا من الغرب والجنوب والوسط، في حين تضم الثانية 19 منتخبا من منطقتي الشرق وآسيان.

وفي منطقة الغرب، تم توزيع المنتخبات على ست مجموعات، بحيث تضم خمس مجموعات أربعة منتخبات، وتضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات.

بينما تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على خمس مجموعات، من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

ويستضيف مباريات مجموعات الغرب، البحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان والإمارات، في حين يستضيف مجموعات الشرق، الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة.

وتم تصنيف المنتخبات بحسب نتائجها في بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاما، التي أقيمت في تايلاند، حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم.

وبالنسبة لمجموعات الشرق، فقد ضمت المجموعة السابعة منتخبات أستراليا والصين وإندونيسيا (الدولة المضيفة) وبروناي، وضمت المجموعة الثامنة كوريا الجنوبية وسنغافورة (الدولة المضيفة) وتيمور الشرقية والفلبين، والمجموعة التاسعة فيتنام وميانمار وهونج كونج والصين تايبيه (الدولة المضيفة).

بينما ضمت المجموعة العاشرة منتخبات تايلاند وماليزيا ولاوس ومنغوليا (الدولة المضيفة، والمجموعة الحادية عشر منتخبات كوريا الشمالية واليابان وكمبوديا.