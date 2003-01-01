المحكمة الجنائية الدولية تؤكد اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد زعيم ميليشيا دارفور

قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، إن هناك أدلة كافية لاتهام مشتبه به سوداني الجنسية بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



ويمهد هذا القرار الطريق لمحاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، أمير الحرب السابق الناشط في دارفور، وهي منطقة في السودان ابتليت بالقتال العرقي قبل نحو عقدين من الزمن.



يشار إلى أن عبد الرحمن، البالغ من العمر حوالي 70 عاما، متهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ونهب وتدمير ممتلكات، من بين جرائم أخرى، على مدى فترة زمنية من أغسطس 2003 إلى أبريل 2004.



ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة.



وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في الجرائم في دارفور قبل نحو 15 عاما.



وكان عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي قشيب قد سلم نفسه إلى المحكمة العام الماضي.



ووفقا للاتهامات، كان عبد الرحمن أحد القادة الرئيسيين في الجنجويد، وهي ميليشيا قوامها آلاف الاشخاص كانت تعمل في دارفور بين عامي 2003 و 2006، وهي مسؤولة عن مقتل 300 ألف شخص.



وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من مليوني شخص فروا من العنف خلال القتال في دارفور.



كما تريد المحكمة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي لا يزال رهن الاحتجاز في السودان بعد الإطاحة به من السلطة في عام 2019. وهو مطلوب بتهم الإبادة الجماعية.