محمد رمضان ينعي جيهان السادات بصورة معها

نعى الفنان محمد رمضان، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي توفيت اليوم عن عمر ينهاز 87 عاما، بعد صراع مع المرض.



ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، مجموعة صور تجمعه بالراحلة، معلقا: «انا لله وانا إليه راجعون توفيت السيدة العظيمة چيهان السادات زوجة الزعيم الراحل محمد أنور السادات.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الصبر والسلوان».



يذكر انه بعد صراع مع المرض توفت السيدة جيهان السادات اليوم عن عمر يناهز 87 عاما، والسيدة جيهان السادات اسمها الحقيقي جيهان صفوت رؤوف، وهي ولدت لوالد مصري الجنسية وأم بريطانية الجنسية، حيث ولدت عام 1933 بمحافظة القاهرة، وحصلت على بكالوريوس في الأدب عام 1977، والدكتوراه في الأدب المقارن عام 1986، وتزوجت من الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 1949، ورزقت منه بثلاث بنات، هنّ «لبنى» و«نهى» و«جيهان» وولد واحد هو «جمال».



والسيدة جيهان السادات، كانت أول سيدة أولى في تاريخ الجمهورية المصرية التي تخرج إلى دائرة العمل العام، وكان لها مبادرات اجتماعية ومشاريع إنمائية، ولديها عدد من المؤلفات، حصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية.







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