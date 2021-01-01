أكد عبد الرحمن مجدي، جناح الإسماعيلي، أنه لم يصدق تواجد اسمه في القائمة النهائية للمنتخب الوطني الأولمبي، والتي ستخوض دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» المقرر انطلاقها يوم 23 من الشهر الجاري في طوكيو باليابان.

وتقع مصر في المجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم بالأولمبياد رفقة منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «Mbc مصر»: «شوقي غريب أوفى بوعده بضمي للقائمة رغم غيابي عن المستطيل الأخضر لمدة 5 أشهر بسبب الإصابة».

وأضاف: «المدير الفني تحدث معي وأكد أنني من رجاله الذين حققوا معه لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ويثق بهم وينتظر مني تقديم مستويات مميزة بالأولمبياد».

وتابع: «لا أنشغل بالانتقادات ولكني أدعو الجميع لمساندة المنتخب، لأن هذا الجيل هو من حقق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا».

وعن مجموعة المنتخب الووطني في الأولمبياد قال مجدي: «نحترم الجميع بالطبع ولكننا لا ننظر لمن سنواجه ونخشاه، نسعى للفوز بميدالية في منافسات كرة القدم، هذا ما وعدنا به شوقي غريب».

وأوضح أن انضمام الثلاثي محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش إضافة قوية للفريق وخير دعم، مشددًا على أن غياب محمد صلاح نجم ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراي، مؤثر، لكن المنتخب قادر على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.