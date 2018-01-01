مقتل 8 مسلحين وجنديين هنديين في معارك مسلحة بإقليم كشمير

أفاد مسؤولون اليوم الجمعة بمقتل ثمانية مسلحين، على الأقل، وجنديين في معارك منفصلة بالأسلحة في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، وسط تصعيد في أعمال العنف بالإقليم المضطرب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال متحدث باسم الجيش الهندي إن جنديين هنديين ومسلحين اثنين قتلوا مساء أمس الخميس في اشتباك بالأسلحة على خط السيطرة، البالغ طوله 740 كيلومترا.

وخط السيطرة هو خط الحدود الفعلي الذي يقسم إقليم كشمير المتنازع عليها إلى شطرين، تسيطر باكستان على أحدهما، والهند على الآخر.

واندلعت الاشتباكات بعد أن رصد الجنود الهنود مجموعة من المسلحين وهم يعبرون من الجانب الباكستاني في محاولة تسلل تعد الأولى منذ اتفاق نيودلهي وإسلام إباد في شباط/فبراير الماضي على تثبيت اتفاقات وقف إطلاق النار في كشمير.

ويواصل الجيش الهندي عمليات البحث، حيث يشتبه بوجود المزيد من المسلحين في المنطقة. وذكرت شرطة كشمير المحلية أن قوات الأمن الهندية قتلت ستة مسلحين آخرين في معارك بالأسلحة في وقت سابق أمس الخميس.

وتدعي كل من الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير، وخاضتا حربين ضد بعضهما البعض بسببه.

وتتهم الهند باكستان بمساعدة المسلحين على عبور الحدود وتنفيذ هجمات بالجزء الذي يخضع لسيطرة نيودلهي. وتنفى إسلام آباد هذه الاتهامات، وتصف المسلحين بالمحاربين من أجل الحرية.