 بابا الفاتيكان يؤدي صلاة الملائكة من المستشفى بعد خضوعه لجراحة - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يؤدي صلاة الملائكة من المستشفى بعد خضوعه لجراحة

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
روما (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 10:17 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 10:17 م
أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، اليوم الجمعة، أن البابا فرانسيس سيصلي صلاة الملائكة التقليدية من مستشفى أجوستينو جيميلي الجامعي الأحد المقبل بعد خضوعه لجراحة في الأمعاء.

وأضاف أن علاج البابا فرانسيس مستمر وفق الخطة.

وقال إن أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية (84 عاما)، ترأس ظهر يوم أمس الخميس قداسا في مكان للعبادة بجناحه الخاص، بحضور جميع من يدعمونه خلال إقامته بالمستشفى.

وأزال الأطباء الأحد الماضي جزءا من الأمعاء الغليظة للبابا في عملية كان مخططا لها.

وكانت العملية ضرورية نظرا لمعاناة البابا الأرجنتيني من مرض مؤلم في الأمعاء.

وتم علاج باباوات الفاتيكان في المستشفى بروما من قبل.

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