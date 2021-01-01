أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تسترد خسائرها المبكرة

استعادت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا خسائرها المبكرة خلال تعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الخام، في الوقت الذي يدرس فيه المتعاملون تأثير تدفق كميات إضافية من الغاز النرويجي وضعف الكميات القادمة من روسيا وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من خارج أوروبا.

وفي حين انتهت أغلب أعمال الصيانة الجسيمة في منشآت الغاز الطبيعي النرويجية، مازالت المخاوف القائمة بشأن الإمدادات والتي دفعت أسعار الغاز الهولندي إلى مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع القيام بالمزيد من أعمال الصيانة في النرويج اعتبارا من منتصف تموز/يوليو الحالي وحتى أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كميات الغاز القادمة من النرويج حاليا تزيد بنسبة 11% عن متوسط الإمدادات خلال السنوات الخمس الماضية، بعد تراجعها المعتاد في حزيران/يونيو الماضي.