 أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تسترد خسائرها المبكرة - بوابة الشروق
الجمعة 9 يوليه 2021 6:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تسترد خسائرها المبكرة

د ب أ
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:06 ص

 استعادت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا خسائرها المبكرة خلال تعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الخام، في الوقت الذي يدرس فيه المتعاملون تأثير تدفق كميات إضافية من الغاز النرويجي وضعف الكميات القادمة من روسيا وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من خارج أوروبا.

وفي حين انتهت أغلب أعمال الصيانة الجسيمة في منشآت الغاز الطبيعي النرويجية، مازالت المخاوف القائمة بشأن الإمدادات والتي دفعت أسعار الغاز الهولندي إلى مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع القيام بالمزيد من أعمال الصيانة في النرويج اعتبارا من منتصف تموز/يوليو الحالي وحتى أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كميات الغاز القادمة من النرويج حاليا تزيد بنسبة 11% عن متوسط الإمدادات خلال السنوات الخمس الماضية، بعد تراجعها المعتاد في حزيران/يونيو الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك