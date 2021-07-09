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قبل قمة الكوبا.. ماذا فعل ميسي عندما لعب ضد نيمار في مباراة نهائية؟

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:44 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:45 م

ينتظر عشاق الكرة العالمية، مواجهة كروية ساخنة بين البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا، فجر الأحد القادم.

وينتظر الجماهير أيضا نهائي من نوع خاص بين ميسي ونيمار أصدقاء الأمس في برشلونة.

ولم يلتق ميسي بنيمار في مواجهة نهائية سوى مرة واحدة وكانت عام 2011 في نهائي كأس العالم، حينما كان يلعب النجم البرازيلي مع سانتوس ووقتها نجح ميسي في قيادة برشلونة للفوز برباعية دون رد. 

ووقع ميسي حينها على هدفين في مرمى سانتوس، بينما لعب نيمار مباراة جيدة المستوى دون تسجيل أي هدف. 

وستكون هذه المرة الأولى التي يلعب فيها ميسي ضد نيمار في مواجهة نهائية مع منتخب بلادهما. 

ولعب نيمار مع برشلونة لثلاث مواسم قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية قدرت بنحو 222 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نهائي كوبا أمريكا سيقام في الثانية فجرا يوم الأحد المقبل على ماراكانا الشهير.


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