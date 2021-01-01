مسؤولو الطيران في الصين يبدون استعدادا لإجراء اختبارات على بوينج «737 ماكس»

أشار مسؤولون في مجال الطيران بالصين إلى أنهم منفتحون على إجراء اختبارات تحليق للطائرة بوينج 737 ماكس.

وتعد هذه خطوة نحو إعادة تحليق الطائرة في الاجواء الصينية، بعد توقفها لأكثر من عامين، حسبما أفادت مصادر لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت المصادر إن العمل متواصل بشأن تفاصيل رحلة التحقق من سلامة تشغيل الطائرة في الصين، لكن المناقشات تعد مؤشرا على تقدم محتمل لما أصبح مواجهة مطولة بشأن الطائرة.

وتستعد شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات لإرسال وفد من 35 طيارا ومهندسا لمقابلة مسؤولي الجهات الرقابية في أواخر تموز/ يوليو الجاري، بعد أسابيع من الحجر الصحي، بحسب أحد المصادر.

ووفقا لبلومبرج، ربما لا يزال هناك كثير من الأشهر قبل أن تنتهي الجهات الرقابية الجوية في الصين من عملها بشأن مثل هذه الرحلة، وأن ترفع الحظر على تشغيل الطائرة، خصوصا إذا لم يتوقف التوتر التجاري المتنامي بين أكبر اقتصادين في العالم، أمريكا والصين.