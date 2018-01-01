جون كيري في زيارة رسمية إلى موسكو يوليو الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لقضايا المناخ جون كيري سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسبوع المقبل في زيارة رسمية لبحث قضايا تغيير المناخ.

وذكرت الخارجية الأمريكية وفقا لما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن كيري سيتوجه إلى موسكو خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو الجاري.

ويأتي الاجتماع بين كيري والمسؤولين في موسكو وسط توترات أخرى بين البلدين حول العديد من القضايا.

وكانت قد شاركت روسيا في قمة المناخ بالبيت الأبيض في أبريل الماضي، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في ذلك الوقت إنه سعيد لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا إلى التعاون مع الدول الأخرى لدفع عملية إزالة ثاني أكسيد الكربون.