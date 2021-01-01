استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة وجاءت على النحو التالي:

استقر حديد عز ليسجل نحو 14600 جنيه.

واستقر حديد بشاي ليسجل نحو 14500 جنيه.

استقر حديد العتال ليسجل 14450 جنيها.

واستقر حديد المراكبي ليسجل نحو 14300 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 14500 جنيه.

واستقر حديد العشري ليسجل 14300 جنيه.

واستقر حديد مصر ليسجل 14300جنيه.

أسعار الأسمنت جاءت على النحو التالي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 900 جنيه.

وسجل سعر اسمنت سيناء 820 جنيها.

و اسمنت السويس سجل 890 جنيها.

وسجل سعر اسمنت حلوان نحو 905 جنيهات.

و أسمنت السويدي سجل 910 جنيهات.