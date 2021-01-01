أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن إعطاء 1ر59 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 575 ألفا 958 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 27 أسبوعا.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 86ر5 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفا و473 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و24 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.