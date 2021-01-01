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الولايات المتحدة تقدم 3.3 مليون جرعة لقاح إلى أفغانستان

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:37 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:37 م

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستقدم 3ر3 مليون جرعة لقاح ضد كورونا من نوع "جونسون آند جونسون" إلى أفغانستان.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على موقع تويتر اليوم الجمعة أن هذا جزء من جهود الولايات المتحدة لقيادة المعركة العالمية ضد جائحة كورونا.

في الوقت نفسه تعتبر الولايات المتحدة وفق كلمات الوزير أن من واجبها "مواصلة دعم أفغانستان، بما في ذلك تعزيز أمن وصحة الشعب الأفغاني".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن يوم أمس الخميس أن العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان ستنتهي في 31 أغسطس المقبل – على الرغم من تقدم قوات طالبان فوق الأراضي الأفغانية.

تعتبر جرعة واحدة فقط من لقاح جوسون آند جونسون كافية للحماية الكاملة.

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