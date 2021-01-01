«تياترو تل» على مسرح مركز الجيزة الثقافي

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العرض المسرحى "تياترو تل" لفرقة الجيزة المسرحية التابعة لفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، في السابعة والنصف مساء على مسرح المركز الثقافي بالجيزة في الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي في إطار الموسم المسرحي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بتفعيل دور المسرح باعتباره أبو الفنون، ولاكتشاف المواهب ورعايتها

العرض تأليف غريغورى غورين، ترجمة توفيق المؤذن، صياغة وأشعار أحمد الشريف، موسيقى وألحان سامح عيسى، استعراضات مناضل عنتر، ديكور وملابس نهاد السيد، ومن إخراج إبراهيم المهدي.