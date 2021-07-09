رئيس وزراء السويد يبدأ ولايته الجديدة بنفس الحكومة السابقة

يبدأ رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين ولايته المقبلة بحكومة أقلية من يسار الوسط لم تتغير عمليا، في أعقاب عملية صعبة لإعادة انتخابه في البرلمان قبل يومين.

وبعدما تلقى لوفين المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي مجددا الدعم المطلوب بالبرلمان لمنصب رئيس الحكومة يوم الأربعاء، لم يأت بأي وزراء جدد عندما قدم حكومته في برلمان ستوكهولم اليوم الجمعة.

فما زالت زميلتاه بالحزب آن ليندي وماجدالينا أندرسون تتوليان وزارتي الخارجية والمالية، كما مازال بير بولوند المنتمي للخضر نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للبيئة والمناخ.

وهناك تغيير طفيف في منصب وزير الشؤون الريفية حيث استقالت الوزيرة السابقة جيني نيلسون قبل أيام قليلة وعادت إلى البرلمان (ريكسداج) حتى يتسن لها المشاركة في تصويت يوم الأربعاء.

وتولى وزير الاقتصاد القديم الجديد إبراهيم بايلان مهامه ويبقى الحال على هذا الوضع.

وكان السبب وراء تصرف نيلسون هو أنه بسبب الحساب الصعب في البرلمان (ريكسداج) ، تم فرز كل صوت لضمان عودة لوفين بعد هزيمته في تصويت بحجب الثقة في يونيو الماضي.

واستقال لوفين وأتت الفرصة للمحافظين لتشكيل الحكومة، لكنهم فشلوا. ثم عادت المهمة إلى لوفين، الذي نجح فى استعادة منصبه.

وصوت 173 نائبا من أصل 349 برلمانيا ضد لوفين كرئيس للوزراء يوم الأربعاء. وكان تصويت 175 نائبا ضده سيحول دون عودته للمنصب.

وبالنسبة للوفين، فإن هذه هي الحكومة الثالثة التي يرأسها حتى الآن.

وشكل لوفين أول حكومة له بعد الانتخابات العامة عام 2014، في حين لم تأت حكومته الثانية إلى حيز الوجود إلا بعد أشهر من المفاوضات الحكومية في أعقاب انتخابات عام 2018.

وقد تم التغيير الرسمى للحكومة فى مراسم أقيمت في القصر الملكي السويدي بعد ظهر اليوم.

وتحدث الملك كارل السادس عشر جوستاف عن الاضطرابات الأخيرة.

وقال "لقد تلقينا مرة أخرى تأكيدا بأن نظامنا السياسي دائم"، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الخلافات في الرأي "بطريقة منظمة".

ومن المقرر أن يصدر لوفين إعلانا حكوميا في 14 سبتمبر المقبل. وقال إن الأولويات ستكون "للوظائف والأمن والمناخ والرعاية الاجتماعية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في سبتمبر 2022.



