 مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقط رافعة أثاث منزلي شرقي الإسكندرية - بوابة الشروق
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مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقط رافعة أثاث منزلي شرقي الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 9:48 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 9:48 م

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الجمعة؛ إثر سقوط رافعة أثاث، في شارع جميلة أبو حريد، التابعة لنطاق حي شرق الإسكندرية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد مصرع شخص، وإصابة آخر؛ إثر سقوط رافعة أثاث عليهما في الشارع.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وفحصه، تبين من المعاينة الأولية، أنه أثناء قيام إحدى الأسر برفع أثاث منزلي، سقطت الرافعة على شخصين كانا أسفلها.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكه، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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