أمرت النيابة الكلية بأكتوبر، بإيداع فتاة التيك توك موكا حجازي، بإحدي دور الرعاية بعد اتهامها بعمل فيديوهات خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالبت النيابة بسرعة إتمام التحريات اللازمة حول الواقعة.



بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية إحدى الحسابات الإلكترونية التي أنشأتها المتهمة وتبث من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات "تيك توك، إنستجرام، وموقع "يوتيوب".



على الفور، تم عمل التحريات اللازمة التي تبين من خلالها أن الفتاة تدعي "نانسي. أ. ص. ال"، (16 عاما)، ومعروفة إعلاميا باسم "موكا حجازي"، كانت تعيش رفقه والدتها بعزبة الهجانة بمدينة نصر، بعد عودتها من الجزائر التي كانت تعيش فيها رفقة والدها بعد انفصاله عن والدتها.



كما تبين أن الفتاة تركت الإقامة لدي والدتها بسبب سوء تربيتها حيث تم إيداعها إحدي دور الرعاية ولكنها هربت منذ عام، وتعرفت على شاب أقنعها بعمل فيديوهات ونشرها على تطبيق "تيك توك" للحصول على المال.



وفي الأونة الأخيرة، قامت بعمل عدة فيديوهات ومقاطع خادشة للحياء؛ وبناء على ذلك تم القبض عليها خلال تواجدها رفقه صديقها بمنطقة الحصري في 6 أكتوبر.



وبمواجهتها أقرت بقيام أحد الأشخاص ويدعي " م" بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما اعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 5679 جنح أول أكتوبر لسنة 2021.