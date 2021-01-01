ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية وزيادة الطلب

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الخميس بعد صدور بيانات المخزون الأمريكي في وقت سابق من اليوم وأشارت إلى تراجع إمدادات النفط الأمريكي وارتفاع الطلب على الخام إلى مستويا قياسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة في بورصة نيويورك للسلع اليوم بنسبة 2%.

يأتي ذلك في حين أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع إمدادات النفط البنزين المحلية خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 تموز/يوليو الماضي، في حين ارتفع الطلب على الوقود إلى 10 ملايين برميل يوميا. وأشارت البيانات إلى التعافي القوي للطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلك للنفط في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الشهر الماضي بنسبة 11% قبل أن تتذبذب خلال الأسبوع الحالي في أعقاب فشل تجمع أوبك بلس للدول النفطية في الوصول إلى اتفاق بشأن زيادة الإنتاج خلال الشهور المقبلة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع الماضي بنحو 7 ملايين برميل في حين سجل مخزون البنزين أكبر تراجع له منذ آذار/مارس الماضي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 57 سنت إلى 77ر72 دولار للبرميل تسليم آب/أغسطس المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 54 سنت إلى 97ر73 دولار للبرميل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل.