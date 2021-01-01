ليتوانيا تبدأ بناء سياج حدودي وسط موجة مهاجرين قادمة عبر بيلاروس

بدأت ليتوانيا بناء سياج من الأسلاك على حدودها مع بيلاروس في مواجهة الزيادة الحادة في عمليات الدخول غير القانونية.



وبحسب متحدث باسم حرس الحدود، سوف ينصب الجنود السياج بالقرب من بلدة دروسكينينكاي القريبة من المثلث الحدودي مع بيلاروس وبولندا.



وأفادت وكالة "بي ان اس" بأن المتحدث باسم حرس الحدود قال في فيلنيوس اليوم الجمعة إن طول هذا القطاع من الحدود يبلغ 30 كيلومترا.



وكان رئيس بيلاروس السلطوي أليكسندر لوكاشينكو هدد مرارا الاتحاد الأوروبي بالسماح بمرور لاجئين من مناطق الحرب ردا على العقوبات المفروضة على مينسك.



يشار إلى ليتوانيا التي تتشارك مع بيلاروس في 680 كيلومترا تقريبا من الحدود، هي الأكثر تضررا. وبحسب البيانات الرسمية، ألقت السلطات القبض على أكثر من 1500 شخص، 37 منهم خلال 24 ساعة، وفقا لما أعلنه حرس الحدود اليوم.



ويأتي أغلب اللاجئين من دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وقدموا بالفعل طلبات للجوء في ليتوانيا. وبالتالي أرادت الحكومة في فيلنيوس مناقشة التعديلات القانونية اليوم الجمعة لتسريع عمليات فحص الطلبات.



وأعلن مجلس الوزراء بالفعل عن حالة طوارئ لاستجابة على نحو أسرع وأسهل. ودعا الرئيس الليتواني جينتاناس نوسيدا مجلس الأمن الوطني للانعقاد يوم الاثنين.



ويحتجز حرس الحدود البولندي حاليا المزيد من المهاجرين عند الحدود مع بيلاروس. وحتى الآن العام الجاري، وصل 235 مهاجرا، 90 منهم منذ بداية تموز/يوليو وحده، بحسب ما قالته متحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).



وعلى مدار 2020 بأكمله، وصل 114 مهاجرا عبر هذا المسار.