برلماني روسي: إجراءات الحماية المصرية تضمن سلامة المواطنين الروس

قال قسطنطين كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي "مجلس الشيوخ في الجمعية الاتحادية"، إن إجراءات الحماية الإضافية التي اتخذتها مصر والجهود من المختصين في الدولتين خلال السنوات الست الأخيرة تضمن سلامة الروس الذين يفضلون قضاء الإجازات في المنتجعات المصرية.

وأوضح كوساتشوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية للأنباء "إن مرور تلك الفترة الطويلة على تعليق رحلات الطيران مع مصر، وتنسيق جهود المختصين من الدولتين خلال تلك الفترة تؤكد أن الشروط "لضمان سلامة المسافرين جواً" قد تحققت".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألغى يوم الخميس المرسوم الذي صدر في عام 2015 بحظر رحلات الطيران إلى مصر، كما تم الغاء التوصية بعدم تنظيم رحلات سياحية إلى المنتجعات المصرية.

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، إثر عمل تخريبي، وفيما استؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.