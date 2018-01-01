النحاس ردا على اتهامه «بالتوفيت» للأهلي: البعض ينشر الأكاذيب ويصدقها

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رفض عماد النحاس، المدير الفني اللمقاولون العرب، التعليق على اتهامه بالتفويت في مباراة الأهلي والتي تلقى فيها ذئاب الجبل الخسارة بهدفين مقابل لاشيء.

وحقق النادي الأهلي فوزا غاليا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة 26 للدوري الممتاز.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: «لا تعليق على مؤامرة التفويت».

وأضاف: «لا يعني انتمائي لناد اني سأطلب تفويت المباراة من اللاعبين لست أهلاويا أو زملكاويا».

وأكمل النحاس: «لا يجب أن نشكك في أي مدرب سواء كان أهلاوي أو زملكاوي لكن البعض ينشر الأكاذيب ويصدقها».

وعن الخسارة أمام الأهلي .. أجاب: «الأهلي استغل الأخطاء التي وقعنا فيها وكان لا يجب أن نقع فيها لأن الأهلي فريق كبير، يعرف يستغل كل هفوة في المباراة».

واستكمل: «قررت الاعتماد على الدفاع في مباراة اليوم بشكل أكبر عكس مباراة الدور الاول التي هاجمنا فيها بشكل أكبر».

وأتم: «لو كنا وصلنا للدقيقة 80 والنتيجة تعادل سلبي كنا سنقوم بهجمات مرتدة لوجود المساحات الفارغة لكن هدف الأهلي الأول أثر على لاعبي فريقي».