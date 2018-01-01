النحاس ردا على اتهامه «بالتوفيت» للأهلي: البعض ينشر الأكاذيب ويصدقها

رفض عماد النحاس، المدير الفني اللمقاولون العرب، التعليق على اتهامه بالتفويت في مباراة الأهلي والتي تلقى فيها ذئاب الجبل الخسارة بهدفين مقابل لاشيء.
وحقق النادي الأهلي فوزا غاليا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة 26 للدوري الممتاز.
وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: «لا تعليق على مؤامرة التفويت».
وأضاف: «لا يعني انتمائي لناد اني سأطلب تفويت المباراة من اللاعبين لست أهلاويا أو زملكاويا».
وأكمل النحاس: «لا يجب أن نشكك في أي مدرب سواء كان أهلاوي أو زملكاوي لكن البعض ينشر الأكاذيب ويصدقها».
وعن الخسارة أمام الأهلي .. أجاب: «الأهلي استغل الأخطاء التي وقعنا فيها وكان لا يجب أن نقع فيها لأن الأهلي فريق كبير، يعرف يستغل كل هفوة في المباراة».
واستكمل: «قررت الاعتماد على الدفاع في مباراة اليوم بشكل أكبر عكس مباراة الدور الاول التي هاجمنا فيها بشكل أكبر».
وأتم: «لو كنا وصلنا للدقيقة 80 والنتيجة تعادل سلبي كنا سنقوم بهجمات مرتدة لوجود المساحات الفارغة لكن هدف الأهلي الأول أثر على لاعبي فريقي».