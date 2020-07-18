محافظ سوهاج يطمئن على استعدادات انطلاق امتحانات الثانوية العامة

٢٣ ألف طالب وطالبة موزعين على ٨٠ لجنة يؤدون الامتحانات بدءا من غدا



اطمأن اللواء طارق الفقي محافظة سوهاج على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة واستعداد مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021، والمقرر لها غدا السبت للشعبة الأدبية، وبعد غدا الأحد للشعبة العلمية.



وأكد محافظ سوهاج ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.



ومن جانبه أوضح الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب، مشيرا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا تضم كل حجرة امتحانية باللجنة أكثر من ١٤ طالبا، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.



وأشار أبوزيد إلى أن ٢٣ ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام موزعين على ٨٠ لجنة على مستوى المحافظة.