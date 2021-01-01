علي لطفي يواصل الغياب عن الأهلي أمام المقاصة

قال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة علي لطفي، حارس الفريق مطمئنة وينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة مصر المقاصة في الدوري الممتاز المقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد.

واشتكى لطفي من آلام في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الفريق في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ويخضع علي لطفي لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة مساء الأحد المقبل بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من بطولة الدوري الممتاز.