إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 7 أشخاص، بكدمات وكسور وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص، أمام شبكة الكهرباء بطريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي، بالشرقية.



وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص أمام شبكة الكهرباء بطريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي، ما أسفر عن إصابة كلًا من: عمر محمد الشبراوي، 17 سنة، ومحمد وائل إبراهيم، 21 سنة، ومحمد محمد الأحمدي، 32 سنة، وشوقي السيد نصر، 40 سنة، ومحمد رمضان محمد، 19 سنة، وعبدالسلام عبدالمجيد عبدربه، 50 سنة، وخالد السيد علي، 53 سنة، أصيبوا بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.



تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.