بدأت السينمات في عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وتواجد في العمل مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم عمرو عبدالجليل ونسرين أمين ومصطفى قمر وأحمد فهمي وشيكو وهيدي كرم.



من عنوان الفيلم يمكن للمشاهد أن يفهم ما يحويه من مضمون، بالتأكيد الأمر يتعلق بالأزواج، وبالفعل العمل تدور أحداثه حول زوجين، مذيع مشهور -كريم عبدالعزيز - وزوجته –دينا الشربيني- خبيرة علاقات زوجية، يعانيان من زيادة المشاكل وقلة التفاهم بينهما، ومن خلال الأحداث نرى وجود زيادة في أعداد الغاضبين من هذه العلاقة والراغبين في الطلاق حتى أبطال الفيلم.



المشاكل الزوجية.. قصة جذابة للكُتاب

المشاكل بين الرجل والمرأة أو العلاقات الزوجية تحديداً، كانت محل اهتمام وتناول كثير من الكُتاب على مدار سنوات طويلة سواء على شاشة السينما أو التلفزيون، وتحديداً السينما وقد قدمتها بتنويعات مختلفة، كوميدية وجادة، وفي أطر تناول عديدة، ورغم ذلك لازالت هذه الثيمة الدرامية أو الفكرة التي تدور في فلكها أحداث العمل الفني محل للطرح في أعمال جديدة.



في الستينيات قدمت شادية وصلاح ذو الفقار، ثلاث أفلام عن الحياة الزوجية وأسباب المشاكل، وهم "مراتي مدير عام" والذي ناقش قضية عمل المرأة وترأسها وظيفة أعلى من زوجها، من تأليف عبدالحميد جودة السحار، و"عفريت مراتي"، وتناول مشكلة الفراغ لدى الزوجة وانشغال الزوج عنها وما قد ينتج عنه من اضطرابات نفسية، من تأليف لوسيان لامبير، و"كرامة زوجتي" تعرض لفكرة الخيانة الزوجية وما تنتجه من مشكلات وشك بين الزوجين، من تأليف إحسان عبدالقدوس، والثلاثة إخراج فطين عبدالوهاب.



أما في السبعينيات فقد قدمت السينما أفلام، "أين عقلي" من تأليف رأفت الميهي وإحسان عبدالقدوس وإخراج عاطف سالم، وبطولة حسين فهمي وسعاد حسني، وقام على فكرة الشك بين الزوجين والمرض النفسي الذي يؤثر على العلاقة الزوجية وقد يؤدي بها إلى هلاك أحد الطرفين، في إطار درامي جاد، وفيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" الذي ضم مجموعة من النجوم قدموا نماذج لأزواج مختلفين تعددت مشاكلهم، بين الغيرة وكثرة الإنجاب والإهمال والخيانة وطرحت المشاكل في صورة كوميدية، بطولة نور الشريف وميرفت أمين وعادل إمام ولبلبة وسمير غانم وآمال رمزي، تأليف فاروق صبري وإخراج محمد عبدالعزيز.



وقدم صبري وعبدالعزيز فيلم "خلي بالك من جيرانك"، ناقش مشكلة الاستماع للآخرين والتدخل في الشئون الزوجية من أطراف خارجها، في إطار كوميدي، من بطولة عادل إمام ولبلبة وفؤاد المهندس ومديحة يسري.



وفي الثمانينيات نجد أفلام مثل "أعطني هذا الدواء"، الذي يطرح أحد المشكلات الزوجية المهمة وهي الخيانة وأثرها النفسي على أحد الطرفين، وكانت الزوجة التي لعبت دورها الفنانة نبيلة عبيد، ومن تأليف إحسان عبدالقدوس وإخراج حسين كمال، وفيلم "الشقة من حق الزوجة"، ومشكلة تدخل الأم في حياة الزوجين بالإضافة لإنشغال الزوج عن الزوجة بسبب الظروف المادية، من تأليف فرج اسماعيل وإخراج عمر عبدالعزيز، وبطولة محمود عبدالعزيز ومعالي زايد.



كانت الألفية مهتمة أكثر بأفلام الشباب والجامعة والسفر والأحلام والحب، ولكن من أبرز الأعمال التي تعرض للمشاكل الزوجية، فيلم سهر الليالي، الذي يقدم 4 نماذج، تعاني كل منهم من مشكلة مختلفة، مثل السيطرة والخوف والخيانة والبرود العاطفي، من بطولة منى زكي وأحمد حلمي وفتحي عبدالوهاب وحنان ترك وجيهان فاضل وخالد أبو النجا وشريف منير وعلا غانم، تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.



وأجزاء "عمر وسلمى" لتامر حسني ومي عز الدين من إخراج أكرم فريد، وقدم بصورة نمطية فكرة الخيانة الزوجية وإهمال الزوجة لهيئتها مما يؤدي لنفور الزوج منها في شكل كوميدي بسيط.



أما في آخر عملين تم تقديمها عن المشاكل الزوجية، كانا من بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ومن تأليف أيمن وتار، وهما "نادي الرجا السري"، بالتعاون مع غادة عادل، ويناقش فكرة الملل الزوجي والشك بالإضافة إلى الخيانة، وسعي كثير من الرجال لخيانة زوجاتهن، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بالتعاون مع دينا الشربيني، ويطرح سعي كثير من الأزواج للطلاق للخلاص من العلاقة وأن الطلاق هو الحل لحياة أفضل.



يذكر أن بلغت حالات الطلاق في 2019، 237.7 ألف حالة، بمعدل حالة كل 2.11 دقيقة، وهو ما يمثل ارتفاعا بمعدل 8 في المئة مقارنة بالأرقام المسجلة سنة 2018، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما كانت 218 ألف حالة في عام 2020.