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نشرة أسعار الخصروات والفاكهة بالسوق الجملة

محمد المهم
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 11:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 11:01 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسوق العبور للجملة وفقا للأتي:

‎وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‎استقرت أسعار الطماطم من 1.5 إلى 2.7 جنيه.

‎وتراوحت أسعار البطاطس بين 3.25 إلى 5.25 جنيه.

‎واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

‎والكوسة ترواح بين 2 إلى 5.5 جنيه.

‎وتراوحت الفاصولياء من 4 إلى 5 جنيهات.

‎واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

‎واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

‎واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.75 جنيه.

‎والخيارالبلدي تراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

‎واستقرت الملوخية لتتراوح من 2.5 إلى 5.5 جنيه.

‎وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

‎والبرتقال الصيفي يتراوح 2.5 إلى 3.5 جنيه.

‎واستقر الليمون البلدي ليتراوح من7 إلى 13 جنيها.

‎واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلي 9 جنيهات.

‎واستقر التفاح المصري ليتراوح من 9 إلى 15 جنيها.

‎واستقر الكانتلوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

‎والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و 12 جنيها.


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