نشرة أسعار الخصروات والفاكهة بالسوق الجملة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسوق العبور للجملة وفقا للأتي:
وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
استقرت أسعار الطماطم من 1.5 إلى 2.7 جنيه.
وتراوحت أسعار البطاطس بين 3.25 إلى 5.25 جنيه.
واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
والكوسة ترواح بين 2 إلى 5.5 جنيه.
وتراوحت الفاصولياء من 4 إلى 5 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.75 جنيه.
والخيارالبلدي تراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 2.5 إلى 5.5 جنيه.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
والبرتقال الصيفي يتراوح 2.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من7 إلى 13 جنيها.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلي 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 9 إلى 15 جنيها.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و 12 جنيها.