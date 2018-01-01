محافظ الأقصر يعلن انتهاء الاستعدادات لاستقبال ماراثون الثانوية العامة

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، انتهاء مديرية التربية والتعليم من تنفيذ جميع الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادًا لبدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يوم السبت المقبل.

ووجه ألهم بالالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم، وكذا والتطهير والكشف الحراري أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.

واطمأن على خطة تأمين خط سير أوراق الأسئلة والإجابات ذهابًا وإيابًا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن.

ووافق على توفير محولات الكهرباء مع توفير مياه الشرب بجميع اللجان، مؤكداً ضرورة متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا ومواجهة أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن.