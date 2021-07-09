أجاب سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عن سؤال أحد الصحفيين حول احتمالية لجوء مصر للخيار العسكري في حل أزمة سد النهضة.

وقال في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة سد النهضة، مساء الخميس، إن مصر خاضت مفاوضات منذ 10 سنوات، واللجوء إلى مجلس الأمن هو برهان على حسن نية مصر لخفض التصعيد والتوتر.

وانتقد تصريحات وزير الري الإثيوبي التي زعم فيها انه مستعد لخوض مفاوضات لحل أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن على مدار 10 سنوات لم تظهر إثيوبيا مرونة لحل الأزمة.

وتابع: «ندعم المفاوضات، ولكن ندافع عن حقوق شعبنا وعن لقمة عيشه بكل السبل المتاحة لنا».