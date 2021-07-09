 بعد جلسة مجلس الأمن.. هل تلجأ مصر للخيار العسكري؟ سامح شكري يجيب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد جلسة مجلس الأمن.. هل تلجأ مصر للخيار العسكري؟ سامح شكري يجيب

كريم السيد
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 12:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 12:23 ص

أجاب سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عن سؤال أحد الصحفيين حول احتمالية لجوء مصر للخيار العسكري في حل أزمة سد النهضة.

وقال في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة سد النهضة، مساء الخميس، إن مصر خاضت مفاوضات منذ 10 سنوات، واللجوء إلى مجلس الأمن هو برهان على حسن نية مصر لخفض التصعيد والتوتر.

وانتقد تصريحات وزير الري الإثيوبي التي زعم فيها انه مستعد لخوض مفاوضات لحل أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن على مدار 10 سنوات لم تظهر إثيوبيا مرونة لحل الأزمة.

وتابع: «ندعم المفاوضات، ولكن ندافع عن حقوق شعبنا وعن لقمة عيشه بكل السبل المتاحة لنا».

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