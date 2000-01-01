ارتفاع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو الحالي على خلاف التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ في الأسبوع الماضي 373 الف طلب، بارتفاع قدره 2000 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 371 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 350 ألف طلب، مقابل 364 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة تراجع لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع أيضا بواقع 145 ألف طلب، ليصل إلى 339ر3 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي 27 حزيران/يونيو الماضي وهو أقل مستوى له منذ أكثر من عام.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 5ر44 ألف طلب، ليصل إلى 3 ملايين و440750 طلب، مقابل 3 ملايين و485250 طلب في الأسبوع السابق عليه وفقا للبيانات المعدلة.

كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية بيانات سوق الوظائف الأمريكية خلال حزيران/يونيو الماضي حيث أشارت إلى استمرار تسارع وتيرة نمو الوظائف.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 850 ألف وظيفة خلال حزيران/يونيو الماضي بعد ارتفاعه بمقدار 583 ألف وظيفة خلال أيار/مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة. في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 7ر5%.