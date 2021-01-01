عٌرض أحدث مقطع دعائي لفيلم "هاري وميجان_الهروب من القصر"، الذي يوثق حياة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، اللذان تنازلا عن الحياة الملكية داخل القصر البريطاني وتجريدهما من الألقاب الملكية العام الماضي.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، أصدرت شركة الإنتاج "لايف تايم"، المقطع الجديد للفيلم، بمدة 30 ثانية، وهو يتخيل الفترة التي عاشت خلالها ميجان ماركل في قصر باكنغهام الملكي، قبل انتقالها وزوجها هاري للعيش في أمريكا، والتنازل عن الصفة الملكية في بداية عام 2020.

وقرر الزوجان توثيق حياتهما غير السعيدة داخل القصر في فيلم وثائقي، يحكي تفاصيل عن حياة العائلة الملكية داخل القصر، أبطاله الملكة إليزابيث جدة الأمي هاري والأمير ويليام اخو الأمير هاري وزوجة الأمير ويليام الدوقة كيت.

وتم اختيار ممثلين متشابهين بدرجة كبيرة لتجسيد دور الشخصيات الخمسة، حيث ستلعب الممثلة لورا ميتشل دور دوقة كامبريدج كيت زوجة الأمير ويليام، بينما ستؤدي ماجي سوليفن دور الملكة إليزابث.

وتؤدي الممثلة سيدني مورتون على أنها دوقة ساسكس ميجان ماركل، حيث ظهرت في المقطع الدعائي للفيلم متسائلة عما إذا كانت "ارتكبت أكبر خطأ في العالم بالزواج من العائلة المالكة"، بينما يرد عليها ممثل شخصية الأمير هاري ببذل قصاري جهده للحفاظ على أمانها وابنه.

وبحسب الصحيفة، انتقد العديد من البريطانيين الحوار المبالغ فيه، قائلين إن الفيلم أشبه بالكوميديا ​​أكثر من كونه دراما.

وتظهر ممثلة دور ميجان في المقطع الدعائي للفيلم منزعجة من متطلبات الحياة الملكية، وتقول: "لم أكن أعتقد أبدًا أن هذا سيكون سهلاً لكنني أردت أن أجعل الملكة فخورة"، ثم تسأل: "هل ارتكبت أكبر خطأ في العالم بزواحي من العائلة الملكية؟".

فيما سيلعب جوردان والين دور الأمير ويليام ويظهر في المقطع الدعائي وهو يقول: "دع الجميع يفهم ذلك، النظام الملكي على المحك"، بينما تقول الملكة التي تظهر على الشاشة: "ستبقى الملكية دائمًا على قيد الحياة".