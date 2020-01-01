المعارضة تهدد وزير المالية الألماني بالاستدعاء أمام لجنة برلمانية إثر مزاعم بمخالفات

هددت المعارضة الألمانية وزير المالية أولاف شولتس وهو مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشارية بالاستدعاء أمام لجنة برلمانية لمساءلته حول مزاعم باستغلاله الوزارة لأغراض انتخابية لصالح حزبه.

وقالت مجلة "شبيجل" الإخبارية الألمانية إن هناك شكوكا في قيام شولتس باستخدام وزارة المالية في الحملة الانتخابية لحزبه بصورة غير قانونية ما قد يكون له عواقب برلمانية على أولاف شولتس في ترشحه لمنصب المستشارية أيضا.

وأضافت "شبيجل" أن هناك ثلاثة فصائل معارضة تستعد لتحديد موعد اجتماع خاص للجنة البرلمانية المالية خلال العطلة الصيفية واستدعاء شولتس للمثول أمامها.

وقالت مسؤولة الشؤون المالية لحزب الخضر، ليزا باوس، للمجلة إنه يتعين على الوزير أن يكشف طواعية عن المراسلات الداخلية للوزارة والمراسلات بينها وبين المقر المركزي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأضافت باوس: "إذا كان السيد شولتس عالقا هنالك (متورطا في أمر ما) فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ خيارات أخرى ، بما في ذلك عقد اجتماع خاص للجنة المالية خلال العطلة الصيفية".

كما أعرب فابيو دي ماسي المتحدث باسم السياسة المالية في حزب اليسار عن رؤية مماثلة.

وصرح فلوريان تونكار مسؤول السياسة المالية بالحزب الديمقراطي الحر عن انفتاحه أيضا لعقد جلسة خاصة.

كانت "شبيجل" ذكرت الأسبوع الماضي أن مسؤولين على مستوى إدارة الوزارة أعطوا أمر عمل داخليا بخلق مفهوم لإصلاح ضريبة الدخل وفقا لرؤية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشيرة إلى أن المسؤولين أحالوا الأمر إلى معهد ممول من القطاع العام للقيام بذلك، ما يعني حشدا للموارد العامة من أجل حملة انتخابية حزبية، وهو انتهاك للقانون الألماني، بحسب المجلة.