 انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية للمرة الأولى منذ عام - بوابة الشروق
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انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية للمرة الأولى منذ عام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:25 ص

انخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية للمرة الأولى منذ عام ، مما قد يبعث شعورا ببعض الأرتياح للمستهلكين ويخفف الضغوط التضخمية.

وانخفض مقياس الأمم المتحدة لتكاليف الغذاء بنسبة 5ر2% في حزيران/يونيو الماضي، ليتراجع من أعلى مستوى له على مدار تسع سنوات مسجلا أول انخفاض منذ شهر أيار/مايو 2020.

انخفضت أسعار الزيوت النباتية والحبوب خلال الشهر ، مقابل مكاسب في اللحوم والسكر،حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة بلومبرج للأنباء .

ارتفعت تكاليف الحبوب إلى اللحوم إلى الزيوت النباتية ، وهى المكونات التي تدخل في صناعة سلع البقالة التي لا تعد ولا تحصى ، هذا العام مدفوعة بالواردات الصينية الكبيرة ، وإعادة فتح الاقتصادات ومخاطر الطقس على المحاصيل.

وقد يؤدي انخفاض الأسعار في الشهر الماضي إلى تقليل مخاطر التضخم ، سواء بالنسبة للبنوك المركزية، التي تواجه ضغوطا لتشديد إجراءات التحفيز ، والدول الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتوفي المواد الغذائية لسكانها.

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