انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية للمرة الأولى منذ عام

انخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية للمرة الأولى منذ عام ، مما قد يبعث شعورا ببعض الأرتياح للمستهلكين ويخفف الضغوط التضخمية.

وانخفض مقياس الأمم المتحدة لتكاليف الغذاء بنسبة 5ر2% في حزيران/يونيو الماضي، ليتراجع من أعلى مستوى له على مدار تسع سنوات مسجلا أول انخفاض منذ شهر أيار/مايو 2020.

انخفضت أسعار الزيوت النباتية والحبوب خلال الشهر ، مقابل مكاسب في اللحوم والسكر،حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة بلومبرج للأنباء .

ارتفعت تكاليف الحبوب إلى اللحوم إلى الزيوت النباتية ، وهى المكونات التي تدخل في صناعة سلع البقالة التي لا تعد ولا تحصى ، هذا العام مدفوعة بالواردات الصينية الكبيرة ، وإعادة فتح الاقتصادات ومخاطر الطقس على المحاصيل.

وقد يؤدي انخفاض الأسعار في الشهر الماضي إلى تقليل مخاطر التضخم ، سواء بالنسبة للبنوك المركزية، التي تواجه ضغوطا لتشديد إجراءات التحفيز ، والدول الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتوفي المواد الغذائية لسكانها.