مصدر سوداني: وزيرة الخارجية السودانية تزور موسكو لبحث مستجدات أزمة سد النهضة

كشف مصدر حكومي سوداني لـ"الشروق"، أن وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، ستتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو، الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تلتقي خلالها نظيرها الروسي سيرجي لافروف، لبحث مستجدات أزمة سد النهضة.

وأضاف المصدر أن الزيارة سوف تبحث العديد من الملفات الهامة بين الخرطوم وموسكو، أبرزها التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وملف إنشاء القاعدة العسكرية البحرية الروسية في البحر الأحمر، وهو الملف الذي تعثر في المرحلة الماضية، حيث لم يصدق السودان على الوثيقة المبرمة مع روسيا في عهد النظام السابق برئاسة عمر البشير عام 2017.