موريتانيا: إجراءات مشددة للوقاية من موجة جديدة من وباء كورونا

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أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، سلسلة إجراءات وقائية احترازية جديدة للحيلولة دون تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا.

قررت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة جائحة كورونا، وفق بيان، عقب اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال المنع التام للتجمعات وفرض احترام إجراءات الوقاية في الاماكن العامة وتعزيز الجاهزية على كل المستويات.

وتتضمن السلسلة أيضا تعزيز إجراءات الرقابة والفحص على مستوى المطارات والنقاط الحدودية، خصوصا بالنسبة للمسافرين القادمين من البلدان التي تعرف حالة وبائية صعبة مع تفشي السلالات المتحورة من الفيروس.

وقررت اللجنة تسريع وتيرة عمليات التطعيم "للرفع من مستوياتها والعمل على تكثيفها في كل الولايات".

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات اتخذت بعد "تحليل المؤشرات الصحية والإحصائيات المتوفرة من حيث عدد الإصابات والوفيات في جميع مناطق البلاد" و"خطورة الوضعية الوبائية في عدد من الدول المجاورة التي تربطها علاقات تبادل بشري وتجاري كبيرة مع بلادنا".

تشير اللجنة إلى تونس التي أعلنت حكومتها أمس انهيار منظمتها الصحية بسبب التفشي السريع لجائحة كورونا.

وشهدت أعداد المصابين بفيروس كورونا في موريتانيا زيادة ملحوظة في الأيام القليلة الماضية.