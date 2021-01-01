 الرئيس الأمريكي يعتزم توقيع أمرا تنفيذيا لتشجيع المنافسة في الاقتصاد الأمريكي - بوابة الشروق
الجمعة 9 يوليه 2021 7:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الأمريكي يعتزم توقيع أمرا تنفيذيا لتشجيع المنافسة في الاقتصاد الأمريكي

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 7:34 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 7:34 م

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن توقيع أمرا تنفيذيا شاملا يستهدف تشجيع المنافسة في مختلف الصناعات وسوق العمل الأمريكية، داعيا السلطات التنفيذية إلى اتخاذ خطوات لتقليل أسعار الدواء في الولايات المتحدة وتشديد قواعد الاندماج في قطاعي التكنولوجيا والبنوك، ومنح العمال المزيد من القدرة على تغيير وظائفهم والتفاوض على أجور أعلى.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن تحرك الرئيس الأمريكي سيشجع الحكومة الاتحادية على وضع قواعد جديدة لكل شيء من خدمات الإنترنت إلى رسوم حمل حقائب الركاب في المطارات، بحسب قائمة رسمية، مضيفة أن بايدن سيوقع في وقت لاحق من اليوم الأمر التنفيذي بعد إدلائه بتصريحات حول الاقتصاد الأمريكي.

ويسعى بايدن إلى معالجة ظاهرة الاندماجات التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال العقدين الماضيين والتي أثارت المخاوف من أن الشركات الكبرى التي تشكلت بسبب هذه الاندماجات تعرقل المنافسة والابتكار.

وتزداد هذه المخاوف في قطاع التكنولوجيا الذي تسيطر عليه عدد قليل جدا من الشركات التي أصبحت من أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية.

ويرى البيت الأبيض ان انخفاض مستوى المنافسة في الاقتصاد الأمريكي هو السبب وراء ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع الضرورية مثل الأدوية وانخفاض الأجور وتراجع معدل النمو ووتيرة الابتكار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك