الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على اندماج شركتي أون وويليس تاورز واتسن

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة موافقتها المشروطة على اندماج شركتي التأمين والخدمات المالية البريطانيتين أوون وويليس تاورز واتسن. ووضعت الموافقة شرطا مهما لاتمام صفقة الاندماج المقترحة.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد أقامت في الشهر الماضي دعوى مدنية ضد الاحتكار أمام المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا لوقف صفقة استحواذ ويلس تاورز على أوون التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، مدعية أن الصفقة يمكن أن تقضي على المنافسة وترفع السعار وتقلل الابتكار في مجال الأعمال بالولايات المتحدة.

كانت أوون ويليس تاورز واتسن قد اتفقتا على صفقة اندماج بتبادل الأسهم بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار دولار. ووفقا للصفقة سيمتلك مساهمو أون على 63% من أسهم الكيان الجديد فيما يمتلك مساهمو ويليس تاورز على 37% منها. ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال النصف الأول من العام المقبل.



