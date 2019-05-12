السعودية تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وغدا المتمم لشهر ذي القعدة

أعلنت المحكمة العلیا السعودیة، عدم ثبوت رؤیة ھلال شھر ذي الحجة، مساء الیوم الجمعة، وأن غدًا السبت ھو المكمل للثلاثین من شھر ذي القعدة وبعد غد الأحد ھو غرة ذي الحجة.

وقالت المحكمة، في بیان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن دائرة الأھلّة في المحكمة العلیا عقدت جلسة مساء الیوم، واطلعت على ما وردھا من المحاكم والمراصد حول ترائي ھلال شھر ذي الحجة لھذا العام 1442 ھجري وبعد دراسته وتأمله، ونظرا لما تضمنه قرار المحكمة العلیا في 11 یونیو الماضي بأنه غرة شھر ذي القعدة لعام 1442 ھجري ولعدم ثبوت رؤیة ھلال شھر ذي الحجة مساء ھذا الیوم، فقد تقرر أن یوم غد السبت ھو المكمل للثلاثین من شھر ذي القعدة لھذا العام.

وأشارت إلى أن بعد غد الأحد ھو الأول من شھر ذي الحجة حسب تقویم أم القرى، والوقوف بعرفة یوم الاثنین التاسع من شھر ذي الحجة لھذا العام الموافق 19 یولیو الجاري وعید الأضحى المبارك یوم الثلاثاء الموافق 20 یولیو الجاري.