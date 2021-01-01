تطهير وتعقيم مدارس بلطيم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

قال أحمد السنوسى رئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم، إنه تم رش وتطهير وتعقيم المدارس المعدة لامتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد جلال الدين الدسوقى بنين، ومدرسة زيان رفاعى بنات، ومدرسة صالح الشرنوبى بنات، ومدرسة الخنساء.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، فضلاً عن إقامة الخيام والممرات الآمنة أمام المدارس، والتأكد من سلامة البوابات والأسوار ومرفقى الكهرباء ومياه الشرب ، وكذا دورات المياه والسلالم والنظافة العامة بكل مدرسة.

وأكد رئيس المدينه أنه تم رش مدرسة الشهيد جلال الدين الدسوقى بنين ، ومدرسة زيان رفاعى بنات، ومدرسة صالح الشرنوبى بنات ، وكافة المدارس بالقرى، وذلك استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.