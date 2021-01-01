 تطهير وتعقيم مدارس بلطيم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة - بوابة الشروق
الجمعة 9 يوليه 2021 12:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

تطهير وتعقيم مدارس بلطيم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

محمد نصار
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 12:27 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 12:27 م

قال أحمد السنوسى رئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم، إنه تم رش وتطهير وتعقيم المدارس المعدة لامتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد جلال الدين الدسوقى بنين، ومدرسة زيان رفاعى بنات، ومدرسة صالح الشرنوبى بنات، ومدرسة الخنساء.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، فضلاً عن إقامة الخيام والممرات الآمنة أمام المدارس، والتأكد من سلامة البوابات والأسوار ومرفقى الكهرباء ومياه الشرب ، وكذا دورات المياه والسلالم والنظافة العامة بكل مدرسة.

وأكد رئيس المدينه أنه تم رش مدرسة الشهيد جلال الدين الدسوقى بنين ، ومدرسة زيان رفاعى بنات، ومدرسة صالح الشرنوبى بنات ، وكافة المدارس بالقرى، وذلك استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك