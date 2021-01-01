 محافظ دمياط تتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة وتجهيز استراحات المراقبين - بوابة الشروق
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محافظ دمياط تتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة وتجهيز استراحات المراقبين

حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:35 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 6:35 م

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية لإنطلاق امتحانات الثانوية العامة، غدًا السبت، بعدد 49 لجنة، لاستقبال 10 آلاف و871 طالبا وطالبة، لتأدية الامتحانات هذا العام، حيث يضم كل فصل 14 طالب فقط، حفاظاً على قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

يأتي ذلك وفقاً لما أقرته مديرية التربية والتعليم برئاسة عادل عثمان، بتجهيز كافة اللجان ببوابات تعقيم وكواشف حرارية ومطهرات، بالإضافة إلى تجهيز 26 استراحة للرجال والسيدات، مجهزة بكافة سبل الإقامة المناسبة للمراقبين من المغتربين، وتزويدها بالمطهر وأدوات التعقيم اللازمة.

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