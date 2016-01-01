ولاية كيرالا الهندية تسجل أول حالة إصابة بفيروس «زيكا»

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أعلن مسؤولون اليوم الجمعة أن ولاية كيرالا بجنوب الهند اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس "زيكا" بها.

و"زيكا" عدوى فيروسية ينقلها البعوض، وقد أطلقت الولاية تحذيرات في جميع مقاطعاتها.

وأكد مدير الخدمات الصحية بالولاية، في آر راجو، تسجيل إصابة واحدة بـ "زيكا" وقال إن هناك 13 شخصا آخرين يشتبه في إصابتهم.

وتعاني الولاية بالفعل من زيادة حالات الإصابة بكوفيد- 19، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث حالات الإصابة اليومية في الهند، والتي وصلت إجمالا إلى 43393 حالة اليوم الجمعة.

ونشأ وباء واسع الانتشار بسبب فيروس زيكا في البرازيل وانتشر في الأمريكتين، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة لإثارة اهتمام دولي عام 2016.

وسجلت الهند تفشيا لفيروس زيكا في ولاية جوجارات بغرب البلاد في عام 2017.

وقال راجو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "أعلنا حالة التأهب على مستوى الولاية ونكثف الجهود للسيطرة على عدوى زيكا".

وتم اكتشاف الفيروس في عينات دم لامرأة حبلى /24 عاما/ في ثيروفانانثابورام، عاصمة الولاية. وقال الأطباء إن حالة المرأة التي وضعت وليدها أمس الأول الأربعاء مستقرة.

وينتشر فيروس زيكا عن طريق بعوضة الزاعجة المصرية، "أديس إيجيبتي"، التي توجد بكثافة عالية في الولاية، كما يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وتم الربط بين المرض وبين الأمراض العصبية والعيوب الخلقية مثل صغر حجم الرأس، الذي يتسبب في ولادة الأطفال برأس أصغر بسبب خلل في نمو الدماغ.