الثروة السمكية بدمياط تواصل إصدار تراخيص صيد الزريعة

تواصل الإدارة المركزية لمنطقة دمياط للثروة السمكية، تلقى طلبات استخراج تصاريح صيد وتجميع الزريعة الطبيعية، حتى 18 يوليو المقبل.

وقال المهندس مجدي عبد الواحد، مدير عام بحيرة المنزلة، إن الشروط المطلوبة تتضمن، نموذج طلب صيادين مقابل تحصيل مصاريف إدارية قدرها 260 جنيها، و5 صور لبطاقة الرقم القومي سارية، شريطة أن تكون المهنة "صياد" وأيضاً كارنيه "صياد"، يكون محل الإقامة في محافظة دمياط، التي يتبعها نقاط تجميع الزريعة.

ويقدم أصل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة برئيس وأفراد المجموعة، ويكون موجه إلى الثروة السمكية، وإقرار موقع بقبول تنفيذ القرارات اللازمة والتعليمات الصادرة من الهيئة، و3 صور رخصة فلوكة "درجة ثالثة" سارية في حالة استخدام الفلوكة، وألا يكون المتقدم صاحب أو شريك في مزرعة سمكية "ملك - إيجار"، وأن يكون عدد أفراد المجموعة لا تقل عن ثمانية أفراد ولا تزيد عن 15 فردا.

يذكر أن محافظة دمياط، من المحافظات التي تقع على نهر النيل، والبحر المتوسط، وبحيرة المنزلة، وتشتهر بالمصائد الطبيعية، والمزارع السمكية، وتصدر الأسماك من جميع الأنواع.

وتفتح هيئة الثروة السمكية باب التراخيص، حتى يتم تقنين عملية صيد الزريعة من جميع أنواع الأسماك الموجودة فى البحيرة، حسب المواسم، ويتم تجديد هذه التراخيص كل عام.