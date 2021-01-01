انقطاع المياه في منطقة الكرور بأسوان بعد كسر مفاجئ في خط الصرف الصحي

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قطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، المياه عن طريق السادات بالكامل، بسبب حدوث كسر في خط الطرد للصرف الصحي ٦٠٠ مللي والرابط بمحطة رقم ١١ أمام بمنطقة الكرور.

وأمر أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة الدفع بالأطقم الفنية لشركة المقاولون العرب والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم شفط المياه بالكامل من منطقة الكسر وجاري أعمال الإصلاح.

ووجه المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بفناطيس وسيارات مياه للمناطق المتضررة لتلبية أحتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الأصلاح.