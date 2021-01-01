تمديد احتجاز المشتبه بهما في الهجوم على الصحفي الهولندي لمدة أسبوعين

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مدد قاض هولندي اليوم الجمعة احتجاز المشتبه فيهما في الهجوم الذي استهدف الصحفي الهولندي البارز المتخصص في التحقيقات الاستقصائية عن الجرائم، بيتر آر دي فريس، لمدة أسبوعين.

وتعرض دي فريس مساء الثلاثاء الماضي، لإطلاق نار في وسط أمستردام وأصيب بجروح خطيرة، ولا تزال حياته في خطر.

وبعد ساعات، وبناء على شهادات الشهود ولقطات كاميرات المراقبة، ألقي القبض على رجلين على طريق سريع على مسافة 60 كيلومترا من أمستردام.

وتم تحديد هويتهما على أنهما مواطن بولندي (35 عاما) ويعيش في جنوب شرق هولندا وآخر عمره 21 عاما من روتردام.

ولم تقدم الشرطة مزيدا من التفاصيل حول خلفية الهجوم. بيد أن هناك مؤشرات مختلفة تشير إلى الجريمة المنظمة.

ويعتبر دي فريس صحفيا رائدا متخصصا في الجريمة بهولندا ويظهر بشكل منتظم كمتحدث باسم الضحايا أو الشهود في المحاكمات، وهو حاليًا كاتم اسرار الشاهد الرئيسي في محاكمة كبرى ضد الجريمة المنظمة.

وعلى خلفية المحاكمة، تم اطلاق النار بالفعل على محامي الشاهد الرئيسي في عام 2019.