رئيس مجلس النواب الألماني يقترح تعديل قانون نشر أسماء المتبرعين للأحزاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترح فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج"، إجراء تعديل على القانون بحيث لا يتم ذكر أسماء المتبرعين للأحزاب بصورة كاملة في المستقبل.

جاء هذا في إحاطة قدمها شويبله حول تطوير الشؤون المالية للاحزاب نشرت مجلة "شبيجل" الإخبارية عنها خبرا.

كما نشرت هذه الإحاطة أيضا كمسودة على موقع البوندستاج الإلكتروني قبل مناقشتها.

وحتى الآن يتوجب على الأحزاب أن تذكر أسماء وعناوين المتبرعين لهم والمبالغ التي تبرعوا بها في تقارير سنوية تخص من زادت تبرعاته عن عشرة آلاف يورو لأحد الأحزاب خلال عام واحد.

وجاء في التقرير الذي نشر خلال يونيو الماضي: "حقيقة أن الخلافات السياسية في الرأي تزداد حدة وعنفا وبلغت ذروتها في رسائل الكراهية أو التهديد أو حتى الاعتداءات المباشرة، فهذا يبرر الحاجة المفهومة والمتنامية إلى إعطاء مساحة أكبر لفكرة حماية البيانات."

وأضاف التقرير القول: "في الواقع لا يكاد المرء يتخيل بيانات أكثر حساسية من مجموعة المعلومات حول مقر الإقامة والصفة السياسية والأفضلية المالية للمتبرع".